﻿ SGK Manisa İl Müdürü görevden uzaklaştırıldı

SGK Manisa İl Müdürü Nesrin Aras, FETÖ/PDY operasyonları kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) darbe girişimi ardından,kamuya yönelik düzenlenen operasyonlarda SGK Manisa İl Müdürü Nesrin Aras’ın görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'de Manisa Gazeteciler Cemiyeti’ne yaptığı ziyarette Nesrin Aras’ın açığa alındığı bilgisini doğruladı.
Cihan
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