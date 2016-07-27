﻿ Siirt'te askeri araca bombalı saldırı: 2 şehit
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Siirt'te askeri araca bombalı saldırı: 2 şehit

Siirt - Eruh karayolunda askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. 2 asker şehit oldu. Edinilen bilgilere göre, Siirt - Eruh karayolu üzerinde askeri aracın geçişi...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 23:15
Siirt'te askeri araca bombalı saldırı: 2 şehit
Siirt - Eruh karayolunda askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. 2 asker şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre, Siirt - Eruh karayolu üzerinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker, Siirt Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Şiddetli patlamanın meydana geldiği olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Patlamanın ardından bölgeye Skorsky helikopterle operasyon başlatıldı.Cihan

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