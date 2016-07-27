﻿ Siirt'te askeri araca bombalı saldırı: 2 şehit

Siirt - Eruh karayolunda askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. 2 asker şehit oldu.
Edinilen bilgilere göre, Siirt - Eruh karayolu üzerinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker, Siirt Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Şiddetli patlamanın meydana geldiği olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Patlamanın ardından bölgeye Skorsky helikopterle operasyon başlatıldı.Cihan
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!