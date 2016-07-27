﻿ Suriyeli aile, kağıt toplayarak geçimini sağlıyor
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Suriyeli aile, kağıt toplayarak geçimini sağlıyor

Suriye'deki iç savaştan kaçan Devera ailesi karton satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.Devera ailesi 1,5 yıl önce Suriye'den kaçıp Ağrı'ya yerleştiler. Kimseye muhtaç olmamak için sokaklarda karton toplayan Muhammed Yusuf Devera, topladığı...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 16:15
Suriyeli aile, kağıt toplayarak geçimini sağlıyor
Suriye'deki iç savaştan kaçan Devera ailesi karton satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

Devera ailesi 1,5 yıl önce Suriye'den kaçıp Ağrı'ya yerleştiler. Kimseye muhtaç olmamak için sokaklarda karton toplayan Muhammed Yusuf Devera, topladığı kartonlarla ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor. 2'si kız 2 erkek olmak üzere 4 çocuğu olan baba Muhammed, karton olmadığı günler inşaatta çalışıyor veya hurda toplayıp satıyor. Devera ailesi memleketlerine olan hasretlerini ve gelişmeleri de uydu üzerinden yayın yapan Suriye kanallarını izleyerek gideriyorlar.

Kısa sürede Türkçe öğrenen Zekeriya Devera bize tercümanlık yaparak Muhammed Yusuf Devera'nın yaşadıklarını ve hayat mücadelelerini anlattı.

Çok cüzi bir ücret ile ailesini geçindirmeye çalıştığını ama haline de şükrettiğini belirten Muhammed Yusuf Devera, Türkiye'yi 2. Vatan edindiklerini söyledi.

Muhammed Yusuf Devera konuşmasında"Kış mevsiminde geldiğim için ilkin çok zorlandık. Mevsimden ve iş bulamamaktan. Tabi karton toplayıp satmak, hurda satmak veya ara ara inşaatlarda çalışarak geçimimizi yapmaya başladım. Sabah 07.00'da evden çıkarım akşam 19.00'a kadar çalışırım. Karton satımından kazandığım ücret ise aylık 600 TL. Bunun 150 TL'si kiraya gidiyor. Elektrik ve diğer giderler de aradan çıktığında pek de ciddi bir para kalmıyor bize. Bide kış mevsimini hesapladığımızda işin içinden çıkamıyoruz. Suriye'de durumumuz iyiydi burada ancak geçimimizi yapabiliyoruz ama yinede şükürler olsun halimize. Kısa sürede savaş biter diye kaçtık geldik ama yıllar oldu bir türlü bitmedi bu savaş. Türkiye artık bizim 2. vatanımız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlık vermek istemesi de bizleri sevindirdi. Suriye artık bitti. Bir daha döner miyiz bilmiyorum. Sıkıntı yaşasak da burada şimdilik rahatız."dedi.

Cihan

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