﻿ 'Tarihçilerin Şeyhi' son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk tarihçiliğinin en önemli isimlerinden olan ve 'hocaların hocası' olarak bilinen Prof. Dr. Halil İnalcık için Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'nda tören düzenlendi.Çoklu organ yetmezliği nedeniyle Başkent'te tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında yaşamını yitiren ünlü tarihçi İnalcık için ilk törene İnalcık'ın kızı Günhan İnalcık, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MHP İstanbul eski Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş ile üniversite öğretim üyeleri katıldı.TÜRK TARİHÇİLİĞİNİ MERKEZE OTURTTUCumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, törende yaptığı konuşmada, İnalcık'ın Türk ve dünya tarihçiliğine damgasını vurduğunu belirterek, "Türk tarihçiliğini de dünya tarihçiliğinin merkezine oturtmuş bir insandı. Hoca, 'Osmanlı ve Türk tarihini anlamadan dünya tarihi yazmak mümkün değildir' derdi. Hoca bunu bir slogan olarak değil, 70-80 yıla yayılan ilim çalışmaları ile ortaya koydu. Hoca bize tarihi yaşayan bir gerçeklik olarak alır ve ortaya koyardı. Olayların bizzat yerlerini görüp tarih dedektifliğini de yapmış bir insan" dedi.KAFDAĞI'NIN ÖTESİNDEKİ EFSANE TARİHÇİKalın, Halil İnalcık'ın her bir cümlesinin arkasında yıllara uzanan büyük bir derinlik olduğunu anlattı. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğrencilik yıllarında, İnalcık'ın "Kafdağı'nın ötesindeki efsane tarihçi" olduğunu aktaran Kalın, "Ona ulaşmak, onun bir sohbetinde bulunmak, dersine katılmak her tarih talebesi gibi bizim için de büyük bir şerefti, büyük bir umuttu" dedi.O yıllarda ABD'de ders veren İnalcık'ın Türkiye'ye geldiğinde konferanslarını dinleme imkanı bulduklarını belirten Kalın, "Kendisi ile buluştuğumuz zaman, onun aslında ne kadar yakın, sıcak ve ulaşılabilir bir insan olduğunu görürdük. Biz soru sormaya korkardık ama hoca sormaktan çekindiğimiz, belki doğru formüle edemediğimiz soruları da kendisi dolaylı şekilde cevaplar ve o derin ilmi birikimini bizimle paylaşırdı" ifadelerini kullandı.FATİH CAMİİ HAZİRESİ'NE DEFNEDİLECEKKalın, Prof. Dr. Halil İnalcık'ın cenazesinin ailesiyle de yaptıkları görüşme sonucunda, Fatih Cami Haziresi'ne defnedileceğini belirterek, "Fatih Cami Haziresi'ne defnedilmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı'mızın talimatı ve Bakanlar Kurulu'muzun kararı dün itibari ile alındı. İnşallah yarın Şakirin Camisi'ndeki törenden sonra Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecek" diye konuştu.İKİNCİ TÖREN BİLKENT ÜNİVERSİTESİ'NDEVefat eden duayen tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık için Ankara Üniversitesi'nin ardından Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde de tören düzenlendi.Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Konser Salonu'nda düzenlenen törene katılanlar arasında Ali Babacan, Ekmeleddin İhsanoğlu, Doğu Perinçek, Yaşar Okuyan, Mehmet Haberal, Ali Haberal, Ertuğrul Günay, Halil Şıvgın gibi birçok siyasi isim de yer aldı. Törenin başında Halil İnalcık'ın hayat hikayesi slayt eşliğinde anlatıldı.İnalcık için Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin son adresi ise Bilkent'teki Doğramacı Ali Paşa Camisi oldu. İnalcık'ı son yolculuğunda siyasi liderler de yalnız bırakmadı.Doğramacı Ali Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, çok sayıda vekil katıldı.Prof. Halil İnalcık'ın kızı Günhan İnalcık, törende babasının naaşının İstanbul'da Fatih Camii Haziresi'ne defnedileceğini hatırlattı. İnalcık, babasının yarın Fatih Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceğini bildirdi.