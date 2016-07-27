﻿ “Trafik kazası değil cinayet“
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“Trafik kazası değil cinayet“

Antalya Barosu avukatlarından Bilal Kalaycı, geçtiğimiz günlerde Manavgat İlçesi'nde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü G.Ş'nin arkasında oturan 19 yaşındaki Meryem Saraç'ın trafik kazasından ölmediğini, "Tasarlanarak bir cinayete...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 16:54
“Trafik kazası değil cinayet“
Antalya Barosu avukatlarından Bilal Kalaycı, geçtiğimiz günlerde Manavgat İlçesi'nde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü G.Ş'nin arkasında oturan 19 yaşındaki Meryem Saraç'ın trafik kazasından ölmediğini, "Tasarlanarak bir cinayete kurban gittiğini" iddia ettiği dilekçesini, Manavgat Cumhuriyet Savcılığına verdi.

Av. Bilal Kalaycı, ölen Meryem Saraç'ın hayat kadını olduğunu belirterek, "Motosiklet sürücüsü G.Ş Manavgat 4. Asliye Ceza Mahkemesinde 2016/881 esas ile bir davada sanıktır. Bu davanın en önemli tanığı ise Meryem Saraç'tır. Saraç ölürken, G.Ş'nin küçük sıyrıklarla atlatması hayatın olağan akışına terstir. Ayrıca Meryem Saraç, aynı davada sanık olan U.Ç. ve G.Ş'nin kendisini para karşılığında erkeklerle cinsel ilişki kurması için zorladıklarını, ölümle tehdit ettiklerini söyledi. Bu kişiler, dosyada adlarının geçtiğini ve Meryem Saraç'ın ifadesinden sonra kendisini ölümle tehdit eden bir insanın motosikletinin arkasına binmesi yine hayatın olağan akışına terstir. Olaylar zincirleme düşünüldüğünde alkollü olan motosiklet sürücüsü G.Ş'nin karıştığı bu olayın bir trafik kazası değil, tasarlayarak bir genç kadının öldürülmesidir" dedi.

Olay nasıl olmuştu

14 Temmuz günü D-400 karayolu Taşağıl kavşağı yakınlarında sabaha karşı meydana gelen kazada, Serik'ten Manavgat yönüne giden G.Ş.'nin kullandığı 07 FG 642 plakalı motosiklet, bilinmeyen nedenle yoldan çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada başında kask bulunan G.Ş. hafif yaralanırken, arkasında oturan kasksız Meryem Saraç ağır yaralandı. Ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Meryem Saraç, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Yakınları tarafından hastaneden alınan Meryem Saraç'ın cenazesi, Konya'da toprağa verildi. Jandarmanın gözaltına aldığı motosiklet sürücüsü G.Ş. ise 'taksirle ölüme sebebiyet vermekten' tutuklandı.

SON PAYLAŞIMI ÖLÜM ÜZERİNE

Kazada ölen Meryem Saraç'ın sosyal paylaşım sitesindeki kişisel hesabından 9 Temmuz'da yaptığı son paylaşımda 'Alçaksın hayat ölümü güzelleştirdin giderek' yazması dikkati çekti. Saraç'ın ölüm haberini alan arkadaşları ise bu paylaşım altına üzüntülerini belirten mesajlar yazdı.Cihan

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