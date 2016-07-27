﻿ TSK'dan ihraç kararları
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TSK'dan ihraç kararları

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.Hava Kuvvetleri'nde 30 general ihraç edildi....

27 Temmuz 2016 Çarşamba 21:23
TSK'dan ihraç kararları
Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Hava Kuvvetleri'nde 30 general ihraç edildi. Tutuklu generaller Adem Huduti ve Akın Öztürk ihraç edildi. Kara Kuvvetlerin'de de 726 subay ihraç edildi. İhraç kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Ayrıntılar gelecek...Cihan

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