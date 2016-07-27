﻿ TSYD Başkanı hakkında suç duyurusu

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in, sosyal paylaşım sitesinde ‘’Bu millet 5 lira için gelin arabasının önüne atlar" ifadesine bir avukatın suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı çıkarak hayatı pahasına tankların önüne yatanlar için "Bu millet 5 lira için gelin arabasının önüne atlar" sözleri ile sosyal ağlarda paylaşımda bulundu.İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Mert Eryılmaz, Tongsir ‘in bu paylaşımından dolayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Avukat Eryılmaz suç duyurusu dilekçesinde, Oğuz Tongsir'in 15 Temmuz gecesi FETÖ darbesine direnmek için tankların önüne yatan halkla dalga geçtiği vurgulayarak, örgüt propagandası yapıldığını iddia ederek yargılanmasını talep etti.Şikayet dilekçesinde Tongsir için "Şüpheli, gelin arabasının önüne yatanla, demokrasi için direnen yüzlerce vatandaşın şehit olduğu bir günde FETÖ'nün hain subaylarının idare ettiği tankın önüne yatan halkı bir tutmakla, bunun propagandasını yapmış, FETÖ silahlı terör örgütüne hizmet etmiştir. Şüphelinin eylemi açıkça darbe destekçiliği, örgüt propagandasıdır. Şüpheli kendi aklınca FETÖ'ye direnen halkı aşağılamıştır" ifade edildi.Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Avukat Mert Eryılmaz’ın suç duyurusu üzerine Oğuz Tongsir hakkında soruşturma başlattı.