﻿ YAŞ'ta 126 yeni komutanın atanması bekleniyor

Darbe girişiminin ardından yarın ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanacak olan Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) tutuklu bulunan 126 general-amiralin yerine asaleten atama yapılması bekleniyor.15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yarın yapılacak kritik YAŞ toplantısında, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın tamamen İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasının ele alınmasının da gündeme gelmesi bekleniyor. Ancak bu iki kurumun tepesine nasıl bir görevlendirme yapılacağı henüz netleşmedi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde olduğu gibi sivil yöneticiler mi yoksa askeri yöneticiler mi atanacak, bu konu YAŞ'ta netleşecek.Darbe girişimlerinin önünün kesilmesi için alınacak önlemler de yine toplantıda masaya yatırılacak. Toplantıda, tutuklu komutanlar nedeniyle daha önceki YAŞ kararlarına göre daha yüksek sayıda terfi kararı alınması bekleniyor. Balyoz davası mağduru kurmay albayların, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bu YAŞ'ta amiralliğe terfi edebileceklerine de dikkat çekiliyor.EN KRİTİK KOMUTANLIK, HAVA KUVVETLERİBu arada, YAŞ öncesi en kritik kuvvet komutanlığının Hava Kuvvetleri Komutanlığı olduğu belirtiliyor. Darbe girişiminin ardından Hava Kuvvetleri'nde bulunan 67 orgeneralden 43'ü gözaltına alındı. Bu sayının yüksek olması dolayısıyla, YAŞ'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ilişkin alınacak kararlar merakla bekleniyor.Ayrıca, gözaltı ve tutuklamaların ardından bölücü terör örgütü ile mücadele eden komando tugaylarının da durumu endişe yarattı. Halen bu tugayların hepsine vekalet yoluyla bakılıyor. YAŞ'ın bu tugaylara da komutan ataması gerekiyor.Öte yandan, yarın yapılacak YAŞ toplantılarının kapsamının daraltılması ve 1 günde bitirilecek olması teamülüne göre, geleneksel olarak gündeme gelen Türkiye'nin savunma ve güvenlik açısından tehdit algılaması konularının, bu YAŞ'ta gündeme alınmaması bekleniyor. Daha önce yapılan YAŞ toplantılarında, bu kapsamda yurt içi ve bölgesel askeri gelişmeler değerlendiriliyor ve ilgili askeri politikalar belirleniyordu.