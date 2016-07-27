﻿ AK Parti'li Küçükcan'dan BBC'ye sert tepki

İngiltere'nin devlet televizyonu BBC'de 15 Temmuz darbe girişimi konuşulurken "Darbecilerin yaptığı en vahim hata Erdoğan'ı öldürmemek ve medyanın kapatılmaması" şeklinde skandal bir analize yer verilmesine TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan'dan sert tepki geldi. BBC'deki televiyon programında yapılan analizle üstü kapalı olarak darbecilerin alkışlandığını ve kutsandığını belirten Küçükcan, "Bu (keşke bunlar Erdoğan'ı da öldürseydi, keşke medyaya da el konulsaydı da bu darbe gerçekleşseydi) anlamına gelir" dedi.Cihan Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Küçükcan, normal şartlar altında dünyanın her yerinde darbeye karşı gelen halkın ve siyasi iradenin alkışlanması gerektiğini belirterek, "Ancak Batı medyasında, Batı'daki bazı düşünce kuruluşları ve bazı siyasi çevrelerde darbe girişimimin arkasında kimlerin olduğu bir tarafa bırakıldı. Şimde bu darbecilerin kollanması, korunmasına yönelik bir takım yazılar, bir takım görüşler ortaya konmaya başladı. İşte BBC gibi dünyanın en önemli medya kuruluşunda bile birileri çıkıp (Erdoğan'ın öldürülmemesi ve medya kuruluşlarının kapatılmaması Türkiye'de darbenin gerçekleşmemesine neden oldu) diyebiliyor. Bu medya özgürlükleri, medya etiği açısından son derece vahim. Dünyanın pek çok köşesine ulaşan bir medya kuruluşunda Cumhurbaşkanının öldürülmesinin gerçekleşmesi veya medya organlarının kapatılması konusunda aslında bir öneri var orada. Demek ki bu darbe planlayıcıları hangi alanlarda hata yaptı, hangi alanlarda eksik bıraktı, medya kuruluşları ve BBC bunu bütün dünya gündemine yayıyor" değerlendirmesini yaptı.BBC'deki analizi yapan gazeteci Tim Marshall'ın üstü kapalı olarak bir mesaj verdiğini kaydeden Küçükcan şunları söyledi:"Dikkat ederseniz bu bahsi geçen gazeteci darbeyi kınamıyor. (Türkiye'de darbe girişimi oldu, Meclis bombalandı, 250'ye yakın insan hayatın kaybetti. 2 bin kişi yaralandı. Bu dünyada demokrasi adına bir utançtır. Hiç bir zaman seçilmiş bir hükümet bu şekilde götürülemez, bu bir vahşettir, bu bir ihanettir) demedi. Bu çok önemli. Burada üstü kapalı olarak darbecilerin alkışlandığını, kutsandığını, keşke bunlar Erdoğan'ı da öldürseydi, keşke medyaya da el konulsaydı da bu darbe gerçekleşseydi anlamına gelir bu. Burada sayın Cumhurbaşkanımız çok cesur bir şekilde darbe girişiminin olduğu akşam bir TV kanalına çıktı ve halkı sokaklara, meydanlara, tankların ve uçakların önüne çağırdı, İngiliz gazetecinin kastettiği şey şu; Cumhurbaşkanının Türk halkına göndereceği mesajı engellemeliydiniz. Engellemeyerek büyük bir hata yaptınız. Dolayısıyla medyanın demokrasinin yanında yer alması, sivil hükümetlerin yanında olması lazım ve darbeye karşı olması lazım. Türk medyası o gün bunu yaptı. Türk medyası BBC'ye ders verecek şekilde bir davranış içinde bulundu."İngiliz BBC televizyon kuruluşunun darbe girişiminden bugüne kadar geçen süre içinde yaptığı yayınların hepsinin darbe yanlısı ve Türkiye aleyhtarı olduğunu vurgulayan Küçükcan, "Ben bunu şiddetle kınıyorum. Normal şartlar altında BBC ve diğer yayın kuruluşlarının ki buna pek çok gazete de dahil, bu darbenin niçin, kimler tarafından yapıldığı, bu darbenin arkasında hangi vahşi ve cani örgütün olduğu, bunların hesaba çekilmesi gerektiğini yazmaları gerekirken bugün (aman ha darbecilerin hukukunu koruyun, aman ha darbecileri bahane edip Türkiye'de demokrasiyi kesintiye uğratmayın) gibi bir takım saçma sapan Türk halkına, Türk siyasetine, Türk medyasına ve Türk zekasına hakaretamiz bir takım açıklamalar yapıyorlar. Biz bunları basın etiği açısında talihsizlik olarak görüyoruz" diye konuştu.Türk medya kuruluşlarından uluslararası alanda Türkiye'nin gerçeklerini daha iyi bir şekilde anlatmaları ve BBC'yi protesto etmelerini isteyen Küçükcan, TBMM'de oluşturulacak komisyonlarla Türkiye'nin tezlerini anlatmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde çalışmalar yapacaklarını söyledi.FETÖ lideri Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın gösterdiği kararlılığa da vurgu yapan Küçükcan, "ABD müttefik olmanın gereklerini yerine getirmeli" dedi.