﻿ Temel Karamollaoğlu: Millet olarak derin bir üzüntüye boğulduk

Karamollaoğlu, Adana'nın Aladağ ilçesinde bir özel öğrenci yurdunda çıkan yangına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Yangın ile ilgili ihmal iddialarının titizlikle araştırılması gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, bu acı olayın tüm milleti bir kez daha derin bir üzüntüye boğduğunu belirtti.

Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"En büyük temennimiz bundan sonra bu tür felaketlerin yaşanmaması için gereken denetimlerin yapılması, gereken tedbirlerin alınmasıdır. Cenab-ı Hak, ülkemizi, milletimizi daha büyük felaketlerden korusun. Milletimizin başı sağ olsun." Milli Gazete

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Adana'da bir özel öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, bundan sonra bu tür felaketlerin yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınması gerektiğini bildirdi.