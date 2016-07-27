﻿ Tüm Özürlüler Derneği'nden darbe girişimine tepki
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Tüm Özürlüler Derneği'nden darbe girişimine tepki

Tüm Özürlüler ve Aileleri Derneği üyeleri 15 Temmuz darbe girişimini düzenledikleri eylemle protesto etti.Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen Kapısı önünde toplanan dernek üyeleri "Bu vatan bölünmez, bölünmeyecek" sloganları eşliğinde,...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 17:23
Tüm Özürlüler Derneği'nden darbe girişimine tepki
Tüm Özürlüler ve Aileleri Derneği üyeleri 15 Temmuz darbe girişimini düzenledikleri eylemle protesto etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen Kapısı önünde toplanan dernek üyeleri "Bu vatan bölünmez, bölünmeyecek" sloganları eşliğinde, darbe girişimine kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına sert tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Mehmet Ali Bakici, "Bizler askerliğimizi yapamadığımız için, bu vatana asker olarak hizmet edemediğimizin hüznünü yaşarken, bir kısım şeytana uymuşun, bir kısım hainin, bir kısım çetenin ülkemizin kalesine, Meclisimize bomba atması kabul edilemez. O bomba sadece burada patlamadı, o bomba bizlerin gönüllerinde, kalplerinde patladı. Ey hainler ve taraftarları size sesleniyorum; sağlıklısıyla, engellisiyle, fakiriyle zengini ile garibi ile çevresi çok olanıyla biz bir bütünüz. Sizin bugün denediklerinizi yüzyıllardır haçlı orduları da denedi yapamadılar. Siz de yapamadınız" diye konuştu.

Milli iradenin darbe girişimini engellediğini belirten Bakici şunları söyledi:

"Milletimize teşekkür ederiz. O gün direnen, şehit olan sivillerimiz, Allah sizlere rahmet eylesin. O gün hainlere imkan vermeyen polislerimiz, askerlerimiz, şehit olanlarımız Allah sizlere de rahmet eylesin. Sizlerin ruhları bizleri görüyor ve duyuyor. Bedrin aslanları da ancak bu kadar şanlı idi. Çanakkale'deki dedelerimiz de bu kadar şanlı idi. Onlar sizin bu şehadet şerbetini gönül rahatlığı ile içişinizi görünce bir kere daha rahatladılar. İyi ki Çanakkale'yi geçirtmemişiz dediler. Binlerce teşekkürler. Azizi ruhlarınıza binlerce şükranlar."
Cihan

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