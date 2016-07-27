﻿ Başpehlivan Recep Kara Ordu Valisini ziyaret etti

655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği memleketi Ordu'da valiliği ziyaret etti.Ziyarette Recep Kara'yı başarısından dolayı kutlayan Vali Balkanlıoğlu, kendisiyle gurur duyduklarını söyledi.Başpehlivan Kara'nın adını Ordu'daki spor salonunda yaşatacaklarını ifade eden Vali Balkanlıoğlu, "Bu anlamda kardeşimizi yüreklendirelim Ordu'dan başka pehlivan arkadaşlarımız çıksın hem de kardeşimizin isminin ölümsüzleşmesi açısından Altınordu ilçemizdeki Durugöl Spor Salonunun ismini Recep Kara Spor Salonu olması için Gençlik ve Spor Bakanlığına teklifte bulunacağız. İnşallah büyük ihtimalle de kabul edilecektir. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.Başpehlivan Kara'da Vali Balkanlıoğlu'na teşekkür ederek, "Bir sporcunun yaşarken hayattayken isminin bir yerlere verilmesi, özellikle spor salonlarına verilmesi bizim için bir gurur vesilesi ve önem arz etmektedir. Bunu düşünenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.Recep Kara daha sonra Ordu Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ile Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.