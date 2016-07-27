﻿ Eskişehirspor'un yıldız transferi Zengin ilk antrenmana çıktı
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Eskişehirspor'un yıldız transferi Zengin ilk antrenmana çıktı

Eskişehirspor'a transfer olan yıldız futbolcu Erkan Zengin, Atatürk Stadyumunda ilk antrenmana çıktı. Dün akşam saatlerinde yüksek hızlı tren ile şehre gelen yıldız futbolcu Eskişehirspor tesislerinde teknik direktör Alpay Özalan ile kısa...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 20:13
Eskişehirspor'un yıldız transferi Zengin ilk antrenmana çıktı
Eskişehirspor'a transfer olan yıldız futbolcu Erkan Zengin, Atatürk Stadyumunda ilk antrenmana çıktı. Dün akşam saatlerinde yüksek hızlı tren ile şehre gelen yıldız futbolcu Eskişehirspor tesislerinde teknik direktör Alpay Özalan ile kısa bir görüşme yaptıktan sonra takım arkadaşları ile ilk idmana çıktı.

Eskişehirspor'lu yetkililerden edinilen bilgiye göre yıldız futbolcu Erkan Zengin'in yarın yada cuma günü taraftarlarında katılacağı bir tören ile sözleşmeyi imzalayacak.Cihan

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