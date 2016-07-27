Stat: Ülker Şükrü Saracoğlu Stadı - İstanbulHakemler: Jesus Gil Manzano, Angel Rodriguez, Jose Miranda (İspanya)Fenerbahçe: Ertuğrul Taşkıran, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Simon Kjaer, Gregory van der Wiel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Salih Uçan, Ozan Tufan, Fernandao, Emmanuel EmenikeMonaco: Morgan de Sanctis (Dk. 13 Loic Badiashile), Djibril Sidibe, Jemerson, Andrea Raggi, Benjamin Mendy, Nabil Dirar, Fabinho, Tiemoue Bakayoko, Thomas Lemar, Radamel Falcao, Valere GermainGoller: Dk. 39 Emmanuel Emenike (Fenerbahçe), Dk. 42 Radamel Falcao (Monaco)Sarı kartlar: Dk. 17 Josef de Souza (Fenerbahçe)UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Ülker Şükrü Saracoğlu Stadı’nda Monaco ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı Emmanuel Emenike ve Radamel Falcao'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.Bel fıtığı geçiren Volkan Demirel ve Panathinaikos ile oynanan hazırlık maçında suratına sert bir darbe alan ve operasyon geçiren Fabiano’nun tam olarak hazır olmaması sebebiyle Teknik Direktör Vitor Pereira kalede Ertuğrul Taşkıran’a görev verdi.Fenerbahçe’de yeni transferler Gregory van der Wiel, Martin Skrtel ve Roman Neustadter ilk kez sarı lacivertli formayla resmi maça çıktı. Ayrıca geçen sezonu Al Ain ve West Ham United’da kiralık olarak geçiren Emmanuel Emenike ile 2 sezondur Roma’da kirada olan Salih Uçan da Fenerbahçe’ye geri dönmelerinin ardından ilk kez resmi bir mücadelede boy gösterdi.Sarı lacivertli ekipte bir başka yeni transfer Aatif Chahechoue ile son 3 sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren Miroslav Stoch ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.Öte yandan yeni sezon formalarıyla sahaya çıkan Fenerbahçe’de Avrupa maçlarının yeni forma sponsoru ‘Borajet Airlines’ logosu, sarı lacivertli formalarda yer aldı.İLK YARIDAN ÖNEMLİ ANLARMaçın henüz ilk saniyelerinde Fenerbahçe Salih Uçan ile gole çok yaklaştı. Rakip sahada yaptığı baskıyla topu kapan genç oyuncu sol ayağıyla kaleye sert bir şut gönderdi. Ancak top direkten auta çıktı.5. dakikada Monaco ceza sahasında yaşanan karambolde top ağlara gitti. Ancak maçın hakemi Jesus Gil Manzano, Monaco kalecisi Morgan de Sanctis’e faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.8. dakikada Fenerbahçe gole bir kez daha çok yaklaştı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Salih Uçan ortaladı. Neustadter’in kafa vuruşunu kaleci De Sanctis çeldi. Yakın mesafeden topa dokunan Martin Skrtel çerçeveyi bulamadı.13. dakikada sakatlanan Monaco kalecisi oyuna devam edemedi ve yerini yedek kaleci Loic Badiashile’e bıraktı.19. dakikada Fenerbahçe Emenike ile mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. Sol kanattan Hasan Ali Kaldırım’ın yaptığı ortada müsait pozisyonda kafayı vuran Nijeryalı golcü topu kaleciye teslim etti.27. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası içine havadan gönderdiği pasa hareketlenen Fernandao'dan önce savunma araya girdi. Boşta kalan topu önünde bulan Emmanuel Emenike vuruşunu yaptı ancak kaleci Loic Badiashile sağ köşeye uzanıp ve gole izin vermedi.39. dakikada Simon Kjaer'in savunmadan gönderdiği uzun topta rakip savunmanın arkasına hızlıca sarkan Emmanuel Emenike topu kontrol etti. Kaleciyi de şık bir şekilde çalımlayan Nijeryalı golcü topu ağlara gönderdi: 1-042. dakikada Monaco skoru eşitledi. Sağ kanattan gelişen atakta Nabil Dirar ara pasını Radamel Falcao'ya gönderdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan seken top, savunmada Martin Skrtel'e çarparak Radamel Falcao'nun önünde kaldı. Tecrübeli oyuncu dönerek vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi: 1-1Karşılaşmanın ilk devresi karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle tamamlandı.