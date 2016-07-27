﻿ Fenerbahçe-Monaco maçı öncesi UEFA yetkililerinden stat çevresinde inceleme

UEFA'nın Fenerbahçe-Monaco maçını yüksek rizikolu karşılaşma statüsüne almasının ardından, UEFA yetkilileri maç öncesinde stat çevresinde incelemelerde bulundu.
Fenerbahçe'nin Monaco ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme karşılaşması öncesinde alınan güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmazken, UEFA yetkilileri de stat çevresinde incelemelerde bulundu.
UEFA'nın görevlendirdiği delegeler, karşılaşma öncesinde stat çevresinde dolaşırken, maç için alınan güvenlik önlemleriyle ilgili de bilgi aldı.Cihan
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