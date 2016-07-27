﻿ Fenerbahçe-Monaco maçının 11'leri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Monaco maçında ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe:
Ertuğrul Taşkıran, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Gregory van der Wiel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Salih Uçan, Ozan Tufan, Fernandao, Emmanuel Emenike
Monaco:
Morgan de Sanctis, Djibril Sidibe, Jemerson, Andrea Raggi, Benjamin Mendy, Nabil Dirar, Fabinho, Tiemoue Bakayoko, Thomas Lemar, Radamel Falcao, Valere GermainCihan
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