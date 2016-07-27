﻿ Fenerbahçe, Monaco'yu 2 - 1 yendi
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Fenerbahçe, Monaco'yu 2 - 1 yendi

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Monaco'yu Emenike'nin attığı gollerle 2-1 yendi. Fenerbahçe ilk yarıda önemli fırsatlar buldu, sadece birini değerlendirebildi. Emenike, 39'da takımını...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 23:33
Fenerbahçe, Monaco'yu 2 - 1 yendi
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Monaco'yu Emenike'nin attığı gollerle 2-1 yendi.

Fenerbahçe ilk yarıda önemli fırsatlar buldu, sadece birini değerlendirebildi. Emenike, 39'da takımını öne geçirdi. 42'de ise kaleci Ertuğrul'un hatasında Falcao skoru eşitledi. Kolombiyalı forvet uzun zaman sonra bir Avrupa maçında gol attı.

İlk yarı 1-1 sona ererken 61'de Emenike'nin güzel golü Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı lacivertlilerde Emenike ve Salih Uçan'ın performansı tribünlerden alkış aldı. Rövanş maçı 3 Ağustos'ta. Cihan

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