﻿ Hakkari Bayan Masa Tenisi Takımı Süper Lig'de mücadele edecek

Hakkari Masa Tenisi İl Temsilcisi ve Milli Masa Tenisi Antrenörü Sinan Mühürdaroğlu, Hakkari Bayan Masa Tenisi Takımı'nın Süper Lig'e girmeye hak kazandığını söyledi.
Mühürdaroğlu, "2015 2016 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden bayan masa tenisi takımımız, 16 takım arasından ligi 4. olarak bitirmişti. Sakarya İhtisas Kulübü'nün Süper Lig'den çekilmesi ile birlikte takımımız Süper Lig'e katılmaya hak kazanmıştır. Takıma destek verilmesi halinde masa tenisçilerimiz 2 yıl içine ilimizi Avrupa Kulüpler Kupası Şampiyonası'nda temsil edecektir." dedi.
Cihan
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