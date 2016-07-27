﻿ İlk 100'de 4 Türk takımı

UEFA sıralamasında ilk 100'de 4 Türk takımı yer aldı. Galatasaray listede 24. sıraya otururken, bugün Monaco ile karşılaşacak Fenerbahçe 35, Beşiktaş 55 ve Trabzonspor da 61. sırada yer aldı.UEFA'nın Avrupa'daki sıralamasında ilk 100'de 4 Türk takımı yer aldı. Bu sezon cezası nedeniyle Avrupa arenasında boy gösteremeyecek Galatasaray, listenin 24. sırasında yer alırken, en dikkat çekici sıralama ise Trabzonspor'un oldu. Galatasaray gibi Avrupa'da yer almayacak bordo mavili takım, şehrin plaka kodu olan 61. sırada kendisine yer buldu.Monaco ile karşılaşacak Fenerbahçe, listede 35. sırada yer aldı.Değerlendirme son 5 yılın ortalaması alınarak yapılıyor. 2016-2017 sezonu için takımlarımız henüz maça çıkmazken Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde direkt yer alacağı için otomatik olarak fazla puan aldı.Listede ilk sırayı geçen sezon Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Real Madrid alırken, İspanyol ekibini Almanya'dan Bayern Münih takip etti.UEFa kulüpler sıralamasında ilk 10 sıradaki takımlar şu şekilde:1-Real Madrid (İspanya)2-Bayern Münih (Almanya)3-Barcelona (İspanya)4-Paris Saint Germain (Fransa)5-Atletico Madrid (İspanya)6-Juventus (İtalya)7-Borussia Dortmund (Almanya)8-Chelsea (İngiltere)9-Benfica (Portekiz)10-Sevilla (İspanya)