﻿ Kadıköy'de yoğun güvenlik önlemi
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Kadıköy'de yoğun güvenlik önlemi

UEFA tarafından yüksek rizikolu maç statüsüne alınan Fenerbahçe-Monaco mücadelesinde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.Fenerbahçe--Monaco karşılaşmasının UEFA tarafıdan yüksek rizikolu maç statüsüne alınmasının ardından Kadıköy'de...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 20:43
Kadıköy'de yoğun güvenlik önlemi
UEFA tarafından yüksek rizikolu maç statüsüne alınan Fenerbahçe-Monaco mücadelesinde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Fenerbahçe--Monaco karşılaşmasının UEFA tarafıdan yüksek rizikolu maç statüsüne alınmasının ardından Kadıköy'de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Emniyet güçleri; spor şube, çevik kuvvet ve sivil polislerden oluşan ekiplerin yanı sıra, yunus ekipleri ve tomalarla stadın çevresinde adeta kuş uçurtmadı. Ülker Stadyumu'na çıkan bütün yollar araç trafiğine kapatılırken, maça gelmek isteyen taraftarlar da didik didik arandı.

Cihan

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