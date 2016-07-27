﻿ Muhammed Çalhanoğlu, Gümüşhanespor ’da
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Muhammed Çalhanoğlu, Gümüşhanespor ’da

Gümüşhanespor Muhammed Çalhanoğlu’yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor, SK Austria Klagenfurt’ta forma giyen Hakan Çalhanoğlu’nun kardeşi Muhammed Çalhanoğlu’yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.Gümüşhanespor'un...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 16:39
Muhammed Çalhanoğlu, Gümüşhanespor ’da
Gümüşhanespor Muhammed Çalhanoğlu’yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor, SK Austria Klagenfurt’ta forma giyen Hakan Çalhanoğlu’nun kardeşi Muhammed Çalhanoğlu’yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gümüşhanespor'un Tekke köyünde bulunan tesislerinde Kulüp Başkanı Kaya Büyükbayraktar'ın da katıldığı programda Çalhanoğlu, kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Başkan Kaya Büyükbayraktar, Gümüşhanespor’un bu sezon PTT 1. Lig’in kapısını aralayacağını söyledi.

Muhammed Çalhanoğlu’nun Gümüşhanespor’u seçmesinin kendileri için farklı bir anlam ifade ettiğini söyleyen Gümüşhanespor Başkanı Kaya Büyükbayraktar, "Muhammed çok değerli bir ailenin mensubu, bizi tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Gümüşhanespor’a çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Sürekli irtibat halindeydik ve ciddi anlamda çıkış yapacağına inanıyorum. Gümüşhanespor, istikrarlı ve ekonomisi iyi olan bir kulüp. Geçen sezon play off oynayan bir kulüp ve daha büyük işler yapacağımıza inanıyorum. Bu sene Gümüşhanespor’un PTT 1. Lig’in kapısını aralayacağına inanıyorum. Muhammed’e başarılar diliyorum. Özellikle Bayburtlu olması bizim için de farklı bir önem arz ediyor." dedi.

Kaya Büyükbayraktar, iki transfer daha gerçekleştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

2 yıllık imza atan Muhammed Çalhanoğlu ise yaptığı açıklamada, Gümüşhanespor’a geldiği için heyecanlı olduğunu belirterek, "Benim görevim konuşmak değil, sahada iyi performans göstermektir. İnşallah bir üst lige çıkarız. Gümüşhane’ye hayırlı olsun." diye konuştu.
Cihan

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