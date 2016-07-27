﻿ Oryantiring’te Orhan Kutlu dünya 3.'sü oldu

Dünya’nın en geniş katılımlı oryantiring yarışı olan O-Ringen müsabakalarında Orhan Kutlu, Genç Elite Erkekler Kategorisi’nde bronz madalyanın sahibi oldu.Orhan Kutlu 120 sporcunun yarıştığı sürat mesafesi etabında, 24 dakika 51 saniyelik derecesiyle üçüncü olmayı başardı. Yalnızca en iyilerin yarıştığı kategoride bu derece ülkemiz adına son yıllardaki en önemli başarılardan biri olarak belirtildi.Dünyanın en geniş katılımlı oryantiring yarışı olan O-Ringen her yıl İsveç'in ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Neredeyse her ülkeden katılımcının olduğu etkinlik yıllardır en çok takip edilen yarışlardan biri olma özelliği de taşıyor.Bu yıl yaklaşık 20.000 katılımcının olduğu yarış İsviçre’nin Salen bölgesinde yapılmaya devam ediyor. 5 etaptan oluşan yarışın üçüncü günü sürat yarışı ile tamamlandı.Kuzey Geyikleri Doğa Sporları Kulübü sporcusu Orhan Kutlu，2 hafta önce gerçekleştirilen Dünya Gençler Şampiyonası’nda finale çıkan ilk Türk sporcu olmuştu.Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Tekin Çolakoğlu yaptığı açıklamada, "Federasyon kaynaklarının genç sporcuları desteklemeye yöneltilmesi, yönetim kurulunun ana ilkelerinden biri olmuştur. Bu sezonun sonunda yapılan değerlendirmede Teknik Kurul ve Milli Takım Baş Antrenörünün önerileri yerinde bulunarak sporcularımız Orhan Kutlu ve Ayşe Bozkurt’un tüm masrafları Federasyonumuzca karşılanmak üzere O-Ringen Akademi'ye gönderilmelerine karar verilmişti. Yalnızca sezon süresince değil, ardından katıldıkları yurtdışı şampiyonlarında da yüzümüzü güldüren bu iki sporcumuzun akademi çalışmalarında ve katılacakları yarışmalarda da kendilerini göstermeye devam edeceklerinden kuşkumuz yoktu ve Orhan Kutlu bunu boşa çıkarmadı. Sporcumuzun başta ailesi olmak üzere, antrenörlerini, kulübüne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.Yarışlar yarın yapılacak uzun mesafe etabıyla sona erecek.