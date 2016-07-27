﻿ U18 Genç Kız Milli Basketbol Takımımız çeyrek finalde

Macaristan'ın Sopron şehrinde düzenlenen Genç Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda mücadele eden U18 Genç Kız Milli Takımımız, son 16 turunda Çek Cumhuriyeti ile karşılaştı. Millilerimiz, rakibini 60-56 mağlup etmeyi başardı.Sopron Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmada milliler mücadeleye çok hızlı başladı. Ay yıldızlılarımız ilk yarıyı 38-22 önde kapatırken, özellikle pota altında çok etkili bir görüntü çizdi. Ancak devre arasından sonra Çek Cumhuriyeti, farkı kapatmayı başardı. Yine de rakibinin maçı kazanmasına izin vermeyen Milli Takımımız, karşılaşmadan 60-56'lık galibiyetle ayrılmayı bildi.Turnuvadaki ilk maçında İsrail'i 80-43'lük skorla mağlup eden ekibimiz, ikinci gün Rusya'ya 81-70'lik skorla mağlup olmuştu.Gruptaki son maçında İtalya'ya 1 sayı farkla 59-58 yenilen ay yıldızlı ekibimiz, B Grubu'nu üçüncü sırada tamamladı ve Letonya, Slovakya ve Hollanda'nın bulunduğu A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Çek Cumhuriyeti ile eşleşti. Millilerimiz, Çekler'i mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.