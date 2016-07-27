﻿ UEFA'dan Mete Kalkavan ve Halis Özkahya'ya görev

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak mücadelelerde Türk hakemler Mete Kalkavan ve Halis Özkahya da görev yapacak.UEFA'dan yapılan açıklamaya göre FIFA kokartlı hakemlerimizden Mete Kalkavan, 28 Temmuz Perşembe günü Slovenya'nın Domzale ile İngiltere'nin West Ham takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını yönetecek.Slovenya'nın Ljubljana şehrindeki Stozice Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tolga Özkalfa olacak.HALİS ÖZKAHYA, ADMIRA-LEBIREC MAÇINI YÖNETECEKFIFA kokartlı bir başka hakemimiz Halis Özkahya ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda aynı gün Avusturya'nın Admira ile Çek Cumhuriyetinin Lebirec takımları arasında oynanacak ilk maçı yönetecek.Avusturya'nın Maria Enzersdorf şehrindeki Bundesstadion Südstadt'ta TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Cem Satman ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.UEFA'DAN EROL ERSOY'A GÖZLEMCİLİK GÖREVİÖte yandan UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, Fransa'nın St. Etienne ile Yunanistan'nın AEK takımları arasında 28 Temmuz 2016 Perşembe günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.Fransa'nın Saint-Etienne şehrindeki Geoffroy Guichard Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.