﻿ Afyonkarahisar’da 20 polis gözaltında
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Afyonkarahisar’da 20 polis gözaltında

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe kalkışmasına ilişkin soruşturma kapsamında, açığa alınan polislerden 20’si hakkında gözaltı kararı çıktı. Darbe kalkışmasına yönelik soruşturma doğrultusunda, Afyonkarahisar...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 16:24
Afyonkarahisar’da 20 polis gözaltında
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe kalkışmasına ilişkin soruşturma kapsamında, açığa alınan polislerden 20’si hakkında gözaltı kararı çıktı.

Darbe kalkışmasına yönelik soruşturma doğrultusunda, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde açığa alınan 118 polisten 20'si gözalıtına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde haklarında gözaltı kararı verilen polislerin yakalanmasına ilişkin eş zamanlı operasyon düzenlendi. Devam eden operasyonda gözaltına alınan polisler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı işlemleri devam ediyor.
Cihan

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