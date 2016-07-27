﻿ Akhisarlı Romanlardan darbe girişimine tepki
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Akhisarlı Romanlardan darbe girişimine tepki

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki askeri darbe girişimine Akhisar’dan tepkiler sürüyor. Darbe girişimine bir tepki de Akhisar Roman Müziğini Kültürünü Koruma Yaşatma ve Sosyal Yardımlaşma derneğinden geldi. Akhisar Roman Müziğini Kültürünü...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 20:16
Akhisarlı Romanlardan darbe girişimine tepki
FETÖ’nün 15 Temmuz’daki askeri darbe girişimine Akhisar’dan tepkiler sürüyor. Darbe girişimine bir tepki de Akhisar Roman Müziğini Kültürünü Koruma Yaşatma ve Sosyal Yardımlaşma derneğinden geldi.

Akhisar Roman Müziğini Kültürünü Koruma Yaşatma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Salih Demirci; “Bu olay milletin devletiyle el ele vererek sonuçlandırdığı bir girişim olarak hatırlanacaktır. 15 Temmuz Cuma gecesi özellikle İstanbul ve Ankara'da başlayan ve demokrasiyi içine sığdıramayan FETÖ darbe girişimi ne yazık ki eylemler sonucunda bizleri derin bir üzüntüye sevk eden elim olaylar yaşandı. Öncelikle bu olaylarda yaşamını yitiren tüm güvenlik güçlerimize, sivil yurttaşlarımıza rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.
Cihan

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