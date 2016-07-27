﻿ Ankara Valisi Kılıçlar'dan şehit ailesine ziyaret

Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz Cuma günü gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında, helikopterden atılan bombanın isabet etmesi sonucu şehit düşen, aynı aileden Mehmet, Hakan ve Lütfi Gülşen'in yakınlarına taziye ziyareti gerçekleştirdi. Kızılcahamam'a gelerek şehitlerin yakınlarıyla görüşen Vali Kılıçlar, Gülşen ailesine başsağlığı dileyip moral verdi.Cihan
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