﻿ Çiftçilerden darbe girişimine traktör ile tepki
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Çiftçilerden darbe girişimine traktör ile tepki

Adanalı çiftçiler, Türk bayrakları ile süsledikleri traktörleriyle şehir içinde konvoy düzenleyerek, Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimini protesto etti. AK Parti Karataş İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen protestoda,...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 21:26
Çiftçilerden darbe girişimine traktör ile tepki
Adanalı çiftçiler, Türk bayrakları ile süsledikleri traktörleriyle şehir içinde konvoy düzenleyerek, Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimini protesto etti.

AK Parti Karataş İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen protestoda, çok sayıda çiftçi, Türk bayrakları ile donattıkları traktörleriyle Adana kent merkezinde bir araya geldi. Ardından konvoy halinde traktörleriyle darbe girişimini korna çalıp bayrak sallayarak protesto eden çiftçiler AK Parti Adana İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.

Çiftçilerden Hüseyin Yılmaz, 15 Temmuz'dan bu yana uyumadıklarını ve çiftçiler olarak ilçede "demokrasi nöbeti" tutmaya devam ettiklerini söyledi.


Cihan

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