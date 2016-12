﻿ Darbenin değil iptal edilen gezinin belgesi

Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada; “İşte Darbenin Belgesi” olarak kamuoyuna yansıtılan haberde 16-17 Temmuz 2016 tarihlerinde Afyonkarahisar’da yapılacağı belirtilen Kara Harp Okulu Komutanlığı'nın Harp Tarihi ve Tatbikatı'nın, Afyonkarahisar’da düzenli olarak her yıl yapılan eğitim faaliyetlerinden olduğu açıklandı.Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan duyuruda, "Bazı sosyal medya hesapları ile online haber sitelerinde “İşte Darbenin Belgesi” başlığı ile yer alan haber üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu" bildirildi.DÜZENLİ GEZİ FAALİYETİAçıklamada, “Belirtilen faaliyet Kara Harp Okulu Komutanlığı'nca 2013-2016 yılları arasında Eğitim ve Öğretim Faaliyeti ve Harp Tarihi Dersi kapsamında, Türk İstiklal Harbi'nin icra edildiği bölgeleri bizzat yerinde görerek incelemelerini sağlamak ve tarih bilgilerini güçlendirmek maksadıyla, Kocatepe, Zafertepe ve Dumlupınar Şehitliği bölgelerine Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında düzenli olarak yapılan gezi faaliyetidir. Bu kapsamda; tarih bilincini geliştirmek ve Kurtuluş Savaşı'nın geçtiği bölgeleri yerinde görmek maksadıyla Kara Harp Okulu haricinde her yıl Gata Tıp Fakültesi, Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Kuleli, Maltepe ve Işıklar Liseleri, Harp Akademileri Komutanlığı öğrenci, subay ve müdavimleri, Gata Hemşirelik, Gata Sağlık Meslek Yüksek Okulu gibi birçok askeri birlik-kurum personeli ve öğrenci için bölgemize gezi düzenlenmektedir” denildi.PLANLAMA HER YIL YAPILIRAçıklamanın devamında, her yıl yapılan söz konusu eğitim faaliyetinde; gezi programı kapsamında ilgili personel ve kişilere Kocatepe, Zafertepe ve Dumlupınar Şehitliği bölgeleri gezdirilerek tarih bilgileri ve bilinçleri güçlendirilmeye çalışıldığı kaydedildi. Açıklamaya göre, “2013 yılında 17 birlik ve kuruma ait 2 bin 454 personel, 2014 yılında 21 birlik ve kuruma ait 3 bin 541 personel, 2015 yılında 29 birlik ve kuruma ait 5 bin 637 personel, 2016 yılında 31 birlik ve kuruma ait 4 bin 580 personel olmak üzere, son 4 yılda toplam 98 birlik-kurumda görevli 16 bin 212 personel ve öğrenciye bu gezi programı kapsamında Kocatepe, Zafertepe ve Dumlupınar Şehitliği bölgeleri gezdirilerek tarih bilgileri ve bilinçleri güçlendirilmeye çalışılmıştır. 16-17 Temmuz 2016 tarihindeki söz konusu kültürel gezi mutad olup 01 Temmuz 2016 tarihinde planlanarak Valiliğimize bilgi verilmiş, her yıl olduğu gibi bir takım hazırlıkların kamu kurumlarınca yapılabilmesi için 01 Temmuz 2016 tarihinde Vali Yardımcısı imzası ile kurumlara bildirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.Kara Harp Okulu öğrencilerine yönelik planlı eğitim faaliyetinin her yıl yapıldığı belirtilen açıklamada, bu yıl planlanmış olmasına rağmen planlandığı tarihte icra edilmeden gezinin iptal edildiği bilgilendirmesi yapıldı.