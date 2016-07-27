﻿ Demokrasi nöbeti Kayseri'de coşkuyla sürüyor
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Demokrasi nöbeti Kayseri'de coşkuyla sürüyor

Kayseri'de 15 Temmuz darbe girişiminden ardından demokrasi nöbeti devam ediyor.Bu inanç ve kararlılığın bu gece ki sembolü de tekerlekli sandalyesiyle 98 yaşında Cumhuriyet Meydanına gelen Şerife Kardeş isimli vatandaş oldu. Meydanda toplanan...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 21:54
Demokrasi nöbeti Kayseri'de coşkuyla sürüyor
Kayseri'de 15 Temmuz darbe girişiminden ardından demokrasi nöbeti devam ediyor.

Bu inanç ve kararlılığın bu gece ki sembolü de tekerlekli sandalyesiyle 98 yaşında Cumhuriyet Meydanına gelen Şerife Kardeş isimli vatandaş oldu. Meydanda toplanan on binlerce kişi, okunan ilahilere eşlik etti. Bazı vatandaşlar, kurdukları çadırlarda semaverle çay demledi. Meydanda renkli görüntüler eşliğinde demokrasi nöbeti devam ediyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Vali Süleyman Kamçı, kararlılıkları dolayısıyla tebrik ettiği vatandaşlarla birlikte dua etti.Cihan

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