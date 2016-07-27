﻿ Eroğlu, Afyon’da demokrasi nöbeti tutacak
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Eroğlu, Afyon’da demokrasi nöbeti tutacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi ziyarette bulunmak ve demokrasi nöbeti tutmak üzere memleketi Afyonkarahisar’a gelecek. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yarın öğleden sonra saat 15.00’de Ankara’dan, Afyonkarahisar’a...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 17:48
Eroğlu, Afyon’da demokrasi nöbeti tutacak
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi ziyarette bulunmak ve demokrasi nöbeti tutmak üzere memleketi Afyonkarahisar’a gelecek.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yarın öğleden sonra saat 15.00’de Ankara’dan, Afyonkarahisar’a hareket edecek. İmaret Camii'nde ikindi namazını kılacak olan Bakan Eroğlu; AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven’i, Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım’ı ziyaret edecek. Akşam namazını Karaman Camii'nde kılacak olan Bakan Eroğlu, daha sonra Afyonkarahisar’da demokrasi nöbeti tutacak.
Cihan

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