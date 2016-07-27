﻿ İstihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Süleyman Kamçı başkanlığında toplanarak, 2016 yılı çalışmalarını değerlendirdi.Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından organizesiyle, Anadolu Harikalar Diyarı Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya Vali Kamçı, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Vali Kamçı, Kayseri’nin istihdam oranlarının artırılması konusu ile mesleki eğitim çalışmalarının önem taşıdığını belirterek, kurulun çok daha etkin çalışmalar yapması gerektiğini söyledi.İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun Nisan ayından bu yana yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda Vali Kamçı, Kayseri’de iş arayan ile işçi bulmak isteyenleri etkili bir organizasyon ile buluşturduklarını ve her iki tarafın memnuniyetini sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, İşe Yerleştirme ve Danışmanlık servisine 27 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında alınan başvurular sonucunda 63 vatandaşın davet edildiğini, davete icabet eden 25 vatandaşa İş Arama Becerileri Geliştirme Semineri verildiğini açıkladı.İleri ki dönemlerde yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler veren Vali Kamçı, Pınarbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Özel Politika ve Uygulamaların Geliştirilmesine İlişkin Genelge kapsamında, yatak odası tekstili hazırlamada 20 kadın, Aşçı çıraklığında 20 kadın, Ev tekstili ürünleri hazırlamada 20 kadın, halı dokumada 25 kadın olmak üzere toplam 85 kursiyere 2016 yılı eğitim planına dahil edilerek kurs açılacağını söyledi.İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.