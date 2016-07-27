﻿ Muş’ta gümrük kaçağı sigara operasyonu
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Muş’ta gümrük kaçağı sigara operasyonu

Muş'un Bulanık ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından iki ayrı araçta yapılan aramada 11 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Alınan bilgilere göre, Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığına gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler,...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 20:52
Muş’ta gümrük kaçağı sigara operasyonu
Muş'un Bulanık ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından iki ayrı araçta yapılan aramada 11 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığına gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, devriye faaliyeti esnasında durdurulan iki ayrı araçta 11 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin üst aramasını yapan ekipler bir şahsın üzerinde gümrük kaçağı sigara ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 23 bin TL ekiplerce muhafaza altına alındığı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada: "Bulanık ilçesi Balotu köyü mevkiinde, Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihbar üzerine yapılan devriye faaliyeti esnasında durdurulan 25 DA 424 plakalı otomobil ve 34 PU 4959 plakalı kamyonette yapılan arama sonucu, 11 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş, olayla ilgili dört şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin üst aramasında ise bir şahsın üzerinde gümrük kaçağı sigara ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 23 bin TL ekiplerce muhafaza altına alınmıştır" denildi.
Cihan

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