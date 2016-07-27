﻿ Osmaniye Belediyesi,Ücretsiz 8.Yaz spor okulları başladı

Osmaniye Belediyesi’nin Sosyal Sorumluluk Projesi olan 7 – 14 yaş arası çocuklarımıza yönelik Yaz Spor Okulları basketbol, futbol, voleybol, su kanosu, okçuluk, çim hokeyi, tırmanma, dart, izcilik, bocce, badminton, branşlarında açıldı.Bu branşlara kayıt olan öğrencilere haftanın 5 günü Osmaniye Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen uzman eğitmenler tarafından eğitimler veriliyor.Belediye tarafından düzenlenen ücretsiz yaz spor okullarına her yıl öğrencilerin ilgisi daha da artıyor. Kurslara katılan öğrenciler yaz tatillerini daha verimli ve faydalı geçiriyor. Yaz spor okullarına katılan öğrenciler velilerine hiçbir maddi külfet getirmiyor. Öğrencilerin kıyafetlerinden servislerine kadar tüm ihtiyaçları Osmaniye Belediyesi tarafından karşılanıyor.OSMANİYE BELEDİYESİ’NİN YAZ SPOR OKULARINA, PROTOKOL ÜYELERİNDEN ZİYARETOsmaniye Valisi Kerem Al, Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Mehmet Rauf Kocatürk, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Büyükalaca, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri Yaz Spor Okulları açılış programına katılarak öğrencilere başarılar dilediler.Öğrenciler sahaya gelen protokol üyelerini “En büyük vali bizim vali, en büyük başkan bizim başkan” sloganları ile karşıladı. Konuşmasına “En güzel çocuklar bizim çocuklarımız” diyerek başlayan Osmaniye Valisi Kerem Al, “Sevgili çocuklar, umarım vaktinizi iyi değerlendiriyorsunuz. Sizin yaşlarda spor önemli. Bunu hayat boyu bir disiplin haline getirmelisiniz. Burada güzel vakitler geçirmenizi diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum.” dedi.Osmaniye Belediyesi 8.Yaz Spor Okullarında, tüm öğrencilere belediye tarafından tişört, şort, şapka ve çorap hediye edilirken, öğrencilere kurs alanlarına güvenle ulaşmalarını sağlamak için servis imkanı da veriliyor.