﻿ PTT ,Vali Zorluoğlu adına pul ve albüm bastırdı

PTT tarafından Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu adına pul albümü bastırıldı.
Bastırılan albüm Elazığ PTT Başmüdürü Bedri Evran tarafından Vali Murat Zorluoğlu’na takdim edildi.
PTT’nin ülkemizin köklü kurumlarından biri olduğuna ve bastırdığı özel pullarla tarihe kayıt düştüğüne değinen Vali Zorluoğlu, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’e ve Elazığ PTT Başmüdürü Bedri Evran’a teşekkür etti.
-Cihan
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