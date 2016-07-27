﻿ Söke'de FETÖ/PDY operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde FETÖ/PDY kdımaplfurıf şxıdlsj önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Baskınlarda örgütle bağlantısı olabileceği ihtimali üzerine 15 kişiyi gözaltına aldı.
Söke İlçe Tarım Müdürü Seyit Yıldız’ın açığa alınmasının ardından Atlas Diş Hastanesi Sahibi Selami Alkan, Fırın İşletmecisi Muhammet Taş ve AK Parti eski Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Gündebahar’ın da aralarında bulunduğu isimlerle birlikte gözaltına alındığı ve Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Cihan
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