﻿ Tarsus İdmanyurdu ilk hazırlık maçında Nevşehir Spor'a 2-1 yenildi
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Tarsus İdmanyurdu ilk hazırlık maçında Nevşehir Spor'a 2-1 yenildi

Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, ilk hazırlık maçında Bal ligi ekiplerinden Nevşehir Spor'a 2-1 mağlup oldu.Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu ile Bal ligi ekiplerinden Nevşehir Spor ilk hazırlık maçları...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 21:58
Tarsus İdmanyurdu ilk hazırlık maçında Nevşehir Spor'a 2-1 yenildi
Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, ilk hazırlık maçında Bal ligi ekiplerinden Nevşehir Spor'a 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu ile Bal ligi ekiplerinden Nevşehir Spor ilk hazırlık maçları için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Avanos Tesislerinde saat 18:00'da karşı karşıya geldi.

İl yarısı 0-0 sona eren maçın ikici yarısında üstün bir futbol oyunu ortaya koyan Nevşehir Spor 55. dakika da Burak Mete ve 59 . dakika da Mehmet Yaman'ın golleri ile 2-0 öne geçti.

Tarsus İdmanyurdu maçın 61. dakikasın da bulduğu golle durumu 2-1'e getirdi. Maçta başka gol olmayınca Tarsus İdmayurdu ilk hazırlık maçında Nevşehir Spor'a 2-1 mağlup oldu.
Cihan

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