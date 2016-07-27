﻿ Toplu taşımada ücretsiz kullanıma sınır

Afyon Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Yaynık, toplu taşımada ücretsiz akıllı bilet kullanımının günde 2 defa, ayda toplam 60 defa olarak sınırlandırıldığını belirtti. Karar 25 Temmuz Pazartesi gününden itibaren uygulamada.Afyon Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Yaynık, ücretsiz geçiş hakkı tanınan akıllı bilet kullanımına, 1 Temmuz 2016 tarihinde Afyonkarahisar Belediye Meclisi’nin aldığı kararla günde 2, ayda 60 kullanım sınırlaması getirildiğini bildirdi.URFA EMSAL TEŞKİL ETTİÜcretsiz yolcu taşımanın suistimal edildiğini, toplu taşıma sektörünün fazlaca sıkıntıları bulunduğunu belirten Metin Yaynık; “Devletimiz ücretsiz binişlerde, Afyon gibi küçük ölçekli iller için araç başına 600 TL ödeme yapıyor. Biz Afyonkarahisar’da bunun çok çok üzerinde ücretsiz yolcu taşıyorduk. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde ücretsiz kullanıma yönelik günde 2, ayda toplam 60 defa kullanım hakkı düzenlemesi olduğunu, bu konuda Afyonkarahisar’da da emsal karar alınabileceğini öğrendik” dedi.2 BİNİŞ 45 DAKİKA DA AKTARIMYaynık, Belediye Meclis Trafik Komisyonu'ndan karar alındığını, karar doğrultusunda günlük 2 defa ücretsiz biniş, aylık 60 olarak sınırlandırıldığını belirtti. İlave olarak 45 dakika süre içerisinde aktarımdan yararlanılması sözkonusu olduğunu, bu sayede vatandaşların mağdur olmayacağını düşündüklerini belirtti.ÜCRETSİZ KULLANIM DÜZENE GİRECEKAfyon Ulaşım A.Ş. olarak bu karar ile ekonomik mağduriyetin giderilmesi beklentisi içinde olduklarını belirten Metin Yaynık, en azından zararın bir nebze hafifleyeceğini kaydetti. Ekonomik kaybın yanında ücretsiz binişin suistimal edilmesinin bu kararın alınmasına neden olduğunu belirten Yaynık; “65 yaş üzeri, emekli, ihtiyacı dışında evden çıkmayan insanlarımız içinde ücretsiz biniş hakkını 18 kez kullananlar oldu. Bu durum günlük olarak çok fazla yaşanmaya başladı. İş bu hale dönüşünce ücretsiz kullanım hakkını gerçek anlamı ile kullanacak olan insanlarımıza da zarar verildi. Dolayısıyla bu kararın alınması zaruri hale geldi. Bu uygulama ile ücretsiz kullanım hakkının düzene gireceğini umut ediyoruz” şeklinde konuştu.