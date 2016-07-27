﻿ Uşak Üniversitesi'nde gözaltı
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Uşak Üniversitesi'nde gözaltı

Uşak Üniversitesi'nde FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 akademisyen, 4 idari personel gözaltına alındı.15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY mensubu kamu çalışanlarına yönelik başlatılan soruşturmalar...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 20:48
Uşak Üniversitesi'nde gözaltı
Uşak Üniversitesi'nde FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 akademisyen, 4 idari personel gözaltına alındı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY mensubu kamu çalışanlarına yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında, Uşak Üniversitesi bünyesinde görev yapan 5 akademisyen, 4 idari personel gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Uşak Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Mehmet A, Doç. Dr. Alparslan Şahin G., Doç. Dr. Yılmaz A., Yrd. Doç. Dr. Erhan G., Araştırma Görevlisi Ahmet Ö. ile idari personeller Ömer Ç., Cengiz A., Muzaffer A. ile Hacı Recep E. sağlık kontrolünün ardından sorguları yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Cihan

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