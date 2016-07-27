﻿ Vali Zorluoğlu,medya yetkilileriyle buluştu
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Vali Zorluoğlu,medya yetkilileriyle buluştu

Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu ,Elazığ’da yayın yapan mahalli TV ve gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelerek 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimle ilgili görüş alışverişinde bulundu.Valilik makamında gerçekleşen görüşmeye...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 17:22
Vali Zorluoğlu,medya yetkilileriyle buluştu
Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu ,Elazığ’da yayın yapan mahalli TV ve gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelerek 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen görüşmeye Elazığ’da yayın hayatlarını sürdüren yerel TV kanalları ile günlük ve haftalık gazetelerin genel yayın yönetmenleri katıldılar.

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin ardından Elazığ İl genelinde ,valilik tarafından yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerle alakalı olarak Vali Zorluoğlu tarafından basın kuruluşlarının temsilcilerine bilgi verildi, basın mensuplarının görüş ve değerlendirmeleri alındı.

Toplantıda yaşanan süreçte halkın süratli, etkili ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi ve olabilecek provokasyonlara karşı bilinçlendirilmesinde yerel basının rolü ve öneminin altı çizildi. Cihan

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